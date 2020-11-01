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اقتصاد

بتكلفة مليار جنيه.. ننشر تفاصيل البرامج المقدمة من المجلس القومي للشباب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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آية الجارحي

يستهدف المجلس القومي للشباب تنفيذ مجموعة من البرامج بتكلفة تقديرية تجاوز مليار جنيه خلال عام 20-2021وتتمثل هذه البرامج في برنامج توفير المنشآت الشبابية، برنامج بث روح الولاء والإنتماء بين النشء والشباب لعدد مستفيدين 68 ألف مستفيد، جاء ذلك وفقا  لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

 

 وأضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب برنامج تعميق المشاركة السياسية لعدد 250 ألف مستفيد، برنامج تشجيع العمل الجماعي والتطوعي لعدد 96 ألف مستفيد.

 

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وتابع التقرير : بالإضافة إلى برنامج تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق الـمهارات الإبداعية واستفادة أكثر من مليون شاب من هذا البرنامج، بالإضافة إلى برنامج التوسع في الأنشطة الترويجية لعدد 207 ألف مستفيد.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن إعداد الشباب وتأهيله بدنيًا وفكريًا وتفعيل مُشاركته في العمل الوطني، يُعد من أهم قضايا التنمية، حيث أنهم يُشكّلون الشريحة الأكبر من السُكان والقوة الـمُنتِجة، الأمر الذي يجعل مُشاركتهم عاملًا فاعلًا في تنمية الـمُجتمع وفتح آفاق واسعة للتقدّم والازدهار في الـمُستقبل.

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