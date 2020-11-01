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توك شو

حرمان من تخطى 50 عاما.. غرفة السياحة توضح اشتراطات السن قبل الذهاب للعمرة.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال وليد خليل، عضو الجمعية العمومية لغرف السياحة، إن اليوم هو الأول لدخول المعتمرين، معقبا "اليوم دخل 150 معتمرا من باكستان وإندونيسيا".

وأكمل "خليل" خلال مداخلتاه الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الوضع حتى الآن غير مستقر، وقامت السعودية بتفعيل 29 مؤسسة خاصة بالعمرة من أصل 531 شكرة ومؤسسة، متابعا: هناك شروط في السعودية وفي مصر للمعتمرين.

وتابع: السعودية وضعت الاشتراطات منذ 3 أيام فقط، وهي اشتراطات السن والتسكين وحجز العمرة عن طريق الأبلكيشن وغيرها، موضحا حتى 31-12 لا يمكن لمن هم فوق سن الخمسين الذهاب للعمرة.

وأوضح السعودية وضعت اشتراطات وجداول ومراحل للعمرة، ويسمح للأعمار بداية من 18 عام وحتى الـ 50عاما حتى يوم 31-12، مشيرا إلى أن نسبة المعتمرين المصريين المتجاوزين الخمسين عاما وصلوا إلى 75%.

وأشار إلى أن التأمين الطبي السعودي لا يتكفل بعلاج كورونا، ولهذا الشركة ستقوم بالتعاون مع شركات تأمين لمثل هذه الظروف.

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