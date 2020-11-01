بعد مصرع وإصابة 8 أشخاص.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حريق نشب بمنزل في قرية الشيخ عبادة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، تداعيات الحريق الذي نشب بأحد المنازل بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، بسبب تسريب أسطوانة بوتاجاز؛ وأسفر الحريق عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.
أعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقي المحافظ عددًا من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.
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وخلال تواجد المحافظ، مع الأهالي تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أعلن المحافظ، إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجها بالاستمرار في تنفيذ اعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لاعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، إضافة إلى صرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.
وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.
واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزه الأمن.