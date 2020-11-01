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محافظات

بعد مصرع وإصابة 8 أشخاص.. محافظ المنيا يتابع تداعيات حريق نشب بمنزل في قرية الشيخ عبادة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:52 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، تداعيات الحريق الذي نشب بأحد المنازل بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، بسبب تسريب أسطوانة بوتاجاز؛ وأسفر الحريق عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

أعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقي المحافظ عددًا من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.

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وخلال تواجد المحافظ، مع الأهالي تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلن المحافظ، إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجها بالاستمرار في تنفيذ اعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لاعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، إضافة إلى صرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.

وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزه الأمن.

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