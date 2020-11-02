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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 76 قتيلا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد القتلى في زلزال إزمير إلى 76 شخصا. 

وأنقذت قوات الحماية المدنية في مدينة إزمير التركية، فتاة تبلغ 14 عاما، عقب بقائها تحت الأنقاض لمدة ما يقرب من 58 ساعة، عقب وقوع الزلزال المدمر بمدينة إزمير التركية. 

كان زلزال بقوة 6.9 درجة ريختر وقع في بحر إيجة، قبالة مركز منطقة سفيريهيسار بإزمير.

وأضافت السلطات التركية أن جهود البحث والإنقاذ تتواصل في 9 مباني متضررة جراء الزلزال، الذي خلّف 812 هزة ارتدادية، 40 منها أكبر من 4 درجات ريختر.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب إزمير بلغ 76 وعدد الذين لا يزالون يتلقون العلاج 218.

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