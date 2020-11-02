سيول تضرب وادي وتير بسانت كاترين وطور سيناء.. شاهد

تعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم لطقس غير مستقر وأمطار وسيول مبكرة في مناطق وادي وتير بمدينة نويبع والطرفة بسانت كاترين وعلى بعد 15 كيلو من طور سيناء في اتجاه طريق النفق .





ووصف اهالي وبدو جنوب سيناء السيول والامطار المبكرة بسيول الخير، وقال ماجد السعيد مؤسس السياحة الزراعية بنويبع ان السيل جاء قادما من وادي وتير وسار في مجراه الطبيعي وصب في البحر مشيرا الي ان السيل ضرورة لإنعاش الحياة البحرية والكائنات في البحر الاحمر وخاصة خليج العقبة مشيرا إلي إن المياه يستفيد بها ايضا المزارعين في نويبع عن طريق الخزان الجوفي .





وتعرضت ايضا منطقة الطرفة لسيول غزيرة وسيول متوسط قبل مدينة طور سيناء ، وقال يوسف محمد احمد مدير مركز عمليات جنوب سيناء ان جميع الطرق مفتوحة ولا يوجد خسائر مشيرا الي ان السيول سارت في مجراها ولم تخلف أية خسائر .





وفي سياق متصل بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام الحاف، استعدادات الجهاز التنفيذي لمجابهة أخطار السيول مشددًا علي ضرورة مراجعة موقف المدن والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا الشأن، والتنسيق الدائم بين غرف عمليات المدن وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة،والغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وتفقد ومتابعة مخرات السيول بعد الانتهاء من تطهيرها بالكامل، والتأكد من جاهزية المعدات والمركبات والتأكد من عدم وجود أعطال.





كما شدد على زيادة سيارات الحماية المدنية في الأماكن التي يتوقع وجود سيل بها، والتنسيق بين إدارات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وحريق وإدارة المرور، وتوفير مولدات كهرباء اضافية، والتأكيد على توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية.



