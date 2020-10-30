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محافظات

استمرار الدوريات البحرية للبيئة في البحث عن القرش المضطرب سلوكيا بمحمية راس محمد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
القرش المضطرب
القرش المضطرب
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ايمن محمد
استمرت الدوريات البحرية لمحميات جنوب سيناء براس محمد في البحث عن القرش المضطرب سلوكيا والذي اصاب ثلاثة اشخاص اثناء ممارستهم نشاط السنوركل بمنطقة " الشارك ريف ".

وقالت مصادر بالبيئة إنه تم رصد القرش المضطرب سلوكيا واشار المصدر إن القرش اضطرب سلوكيا بسبب إلقاء طعام له غير الطعام الذي اعتاد عليه.
 
ونفت مصادر طبية وفاة احد المصابين في حادث هجوم سمكة القرش مشيرا إلي أن الثلاثة مصابين حالاتهم مستقرة ويخضعون للعلاج بمستشفي شرم الشيخ الدولي .

 ومن جانبه اكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة إن البحر الأحمر بما فيه من سواحل شرم الشيخ وراس محمد وخليج العقبة الأقل علي مستوي العالم في حوادث القروش مشيرا إلى أن جميع شواطئنا آمنة وخاصة في المناطق الضحلة والرملية واوضح سالم أننا لم نتعرض لاكثر من ٦ حوادث منذ ٢٠١٠ بينما هناك دول مثل امريكا واستراليا تتعرض لاكثر من ٦٠ حادث سنويا.

وأضاف سالم إن الحوادث يكون سببها دائما تصرف غير مقصود سواء من البشر او القروش مشيرا الي ان قدرات القرش ضعيفة في الصيد الغذائي ويعتمد علي التذوق وبعدها يدخل في حالة صرع غذائي،  مؤكدا أن القروش موجودة في كل البحار ومن بينها البحر الاحمر من بينها انواع مفترسة. 
 
فيما قال يحيي البكري عضو غرفة الغوص والخبير في سباحة الغوص إنه لابد منه إلقاء آية اطعمة لاسماك القرش في البحر وتتبع وترصد مشاهدته مشاهدته عن طريق الغواصين وكذلك اي تغير في سلوكه مشيرا إلي إنه لابد وجود لنشات إنقاذ سريعة بالقرب من مراكب الغطس ومناطق الغطس.

وكان تعرض ثلاث اشخاص لهجوم لسمكة قرش من بينهم ٢ اجانب ومرشد سنوركل مصري وتعرضوا لإصابات بالغة وتم نقلهم لمستشفي شرم الشيخ الدولي وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج .

 وكان آخر هجوم لاسماك القرش علي سواحل شرم الشيخ عام ٢٠١٠ في واقعة تعرض لها سائح الماني بالقرب من خليج نعمة وتم عقب الحادث اصطياد سمكة القرش واجراء دراسة عن طريق خبراء اجانب لترصد الظاهرة.
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