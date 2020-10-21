زعرور سانت كاترين.. أشجار طبية نادرة .. شاهد

يسمع الناس كثيرا عن الزعرور ولكن لم يشاهدوه، حيث إنه أشجار نادرة موجودة بسانت كاترين فماذا تعتقد في ذلك الزعرور؟.





يقول محمد فتيح أحد شباب سانت كاتري ن المهتمين بالبيئة والطبيعة، لـ صدى البلد، إن الزعرور هو عبارة عن شجرة صغيرة من الفصيلة الوردية لا يتجاوز ارتفاعها عن المترين وهي مميزة جدا لمدينة سانت كاترين.





مشيرًا إلي أن أشجار الزعرور تنتعش وتترعرع أيام الأمطار الغزيرة وتظهر بكثرة.





وأضاف أن بدو سانت كاترين يعتقدون أن جميع أجزاء هذه الشجرة تساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي،

وقد ظهرت أخيراً بعض الدراسات الحديثة التي تدعم هذا الاعتقاد.





وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الزعرور من الأنواع التى يقتصر نموها على المناطق الجبلية العالية وتتساقط أوراقها بسرعة.





حيث إنها تفقد أوراقها في فصل الشتاء وتحتفظ بثمارها الحمراء.





مشيرًا الي أن ثمار هذه الشجرة مصدر غذائي ممتاز للطيور⁦ والثدييات في أوقات الطقس الباردة.





وتتميز سانت كاترين بطقسها البارد الذي تنمو به الأشجار والأعشاب النادرة، فيوجد بها أشجار الفسدق واللوز والسرور والأعشاب الطبية النادرة والتي تستخدم الادوية والعلاج لكثير من الأمراض .



