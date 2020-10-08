جنوب سيناء.. فودة يهدي زوجة الشهيد العقيد محمد إبراهيم الشال البدوي

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء أمس، الأربعاء ، بمكتبه بشرم الشيخ، السيدة سامية محمد نجيب توفيق، زوجة شهيد الواجب العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله الذي استشهد بسيناء إثر انفجار عبوة ناسفة في مايو 2020 .





وأكد المحافظ، أن مصر لا تنسي شهداءها وأنه فخر وشرف استقبال أسر الشهداء علي أرض سيناء الغالية التي ارتوت بدماء شهدائها الأبرار.





وقام محافظ جنوب سيناء بإهداء زوجة الشهيد الشال البدوي السيناوي ووعد بتكريمها وإهدائها درع المحافظة علي المسرح خلال حفل أكتوبر مساء اليوم، الخميس، بمنطقة سوهو اسكوير.

وكان اعتاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر خلال المناسبات الوطنية.

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