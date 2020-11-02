AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشناوي يحتفل بتتويج الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
الشناوي
الشناوي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ، بتتويج فريقه باللقب ال 42  للدوري المصري الممتاز. 

ونشر الشناوي مجموعة من الصور من احتفاليه التتويج بالدوري التي أقيمت عقب مباراة طلائع الجيش اول امس السبت على استاد" الأهلي وى السلام" وعلق قائلا "الحمد لله على الدوري واللي جاي احسن بإذن الله". 

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وتوج  الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

نجح  الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.


بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يتوج باللقب 42 على طريقة مؤمن زكريا

الأحمر ينافس نفسه.. الأهلي يعادل رقمه القياسي فى عدد مرات الفوز بمباريات الدوري

آخر ظهور لـ أحمد فتحي مع الأهلي .. والجماهير تودعه: هتوحشنا يا جوكر

بألف معنى.. مؤمن زكريا ينشر صورة ابنه بجوار درع الدوري

لقب جديد والقادم أفضل.. علي معلول يحتفل بدرع الدوري رقم 42

حسين الشحات يحتفل بدرع الدورى مع اولاده ... شاهد

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس واقعة محمد فضل مع كهربا.. فيديو

المصالح تتغير من وقت لآخر.. محلل سياسي: أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان.. فيديو

ترامب يكشف حقيقة إعلانه بشكل مبكر فوزه بالانتخابات الرئاسية

يتضمن ألفاظا بذيئة.. فيديو جديد للطفل المتهم بالتعدي على فرد شرطة

مدرب آرسنال يتغزل في النني بعد أدائه أمام مانشستر يونايتد

صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. هل حاضر أم قضاء؟.. 3 حقائق لا يعرفها كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفحات الاكتئاب أم كورونا.. انتحار زوجة مسئول مهم يثير التساؤلات.. صور

موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور