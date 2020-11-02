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فن

ملحن تتر مسلسل خيط حرير يوجه رسالة لصناع العمل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الملحن مصطفى شكري، عن سعادته البالغة بردود الافعال على تتر مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين.

قال مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "بعض تعليقات الناس علي تتر مسلسل #خيط_حرير  .. الحمد لله علي كل الكلام ده ، بس الفضل بعد ربنا ل كل واحد ف فريق عمل التتر الي اشتغلو معايا من اول يوم  بنفس الحماس والطموح".

وتابع قائلًا: " وابدا محدش مل او قل عن التاني ، وقبل كل ده ثقة و دعم نفسي ومعنوي رهيب من استاذ كبير  ف كل شيء المخرج والاستاذ #ابراهيم_فخر".

بينما اختتم حديثه: " شكرا استاذ محمد سليمان علي الحدوته الجميله دي .. شكرا #الشاعره سلمي رشيد .. شكرا #الموزع  احمد امين ، شكرا #المطربه مي مصطفي ، من غيركم مكانش هيبقي في الاراء الحلوة دي من الناس".

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