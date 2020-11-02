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أخبار العالم

عقب 3 اختبارات.. شفاء وزير خارجية إيران من فيروس كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إجراء وزير الخارجية محمد جواد ظريف 3 اختبارات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كانت نتيجة الأول إيجابية، وتحولت إلى سلبية في الاختبارين التاليين. 

وسجلت إيران، أمس الأحد، قفزة قياسية في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الأحد، تسجيل 7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك كأكبر حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيران إلى 620 الفا و 491 حالة لغاية الان بينهم 5244 في وضع حرج.

وأضافت الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل أكبر عدد وفيات يومي بفيروس كورونا حيث تم رصد 434 شخصا، أخر 4 ساعة،  ليرتفع عدد المتوفين الى35 الفا و298 شخصا.

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