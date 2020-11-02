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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الأثنين الفنانة ندي بسيوني بعيد ميلادها فهي من مواليد 1963 وأكملت اليوم عامها الـ57.

تزوجت الفنانة ندى بسيونى 3 مرات، المرة الاولى من الفنان والمخرج المسرحي سناء شافع، ولكن لم يتفق الاثنان وحدث الطلاق بينهما سريعا.

وتزوجت ندى للمرة الثانية من المخرج شريف حمودة وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مها، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

والزيجة الثالثة لـ ندى بسيوني من شخص عربى الجنسية ومن خارج الوسط الفنى ولكنه توفى ولم تتزوج ندى من بعده.

يذكر أن من أهم أعمال ندى بسيوني"هوانم جاردن سيتي"، و"تاهت بعد العمر الطويل".

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