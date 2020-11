الرعاية الاجتماعية لكبار السن والمنتدى الأسفيري الأول بالخرطوم وفتح التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.. فعاليات مهمة للبحث العلمي خلال نوفمبر.. اِعرف تفاصيل المشاركة

فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم

الثلاثاء.. أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة عمل لمناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن

المنتدى الأول "أهمية الطاقة الشمسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الخرطوم









تشهد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عددا من الفاعليات، خلال شهر نوفمبر من بينها بعض الورش والندوات والاجتماعات البحثية الدولية.





تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك مصري لبرنامج TEC-Med ورشة عمل تحت عنوان " مناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن "، وستقام الورشة يوم الثلاثاء القادم، وسيفتتح الورشة د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبحضور ممثلي الحكومة المصرية المعنيين بالمجال الصحي والاجتماعي لكبار السن وممثلين من منظمات المجتمع المدني والبحث العلمي لمناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط.





وتعد الرعاية الإجتماعية والصحية لكبار السن وبخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ويفتقرون إلى الدعم اللازم من القضايا المهمة وذات أثر قوى فى كل المجتمعات العربية والأجنبية، مما قد يؤدي إلى عدم إدراجهم في الكثير من الأولويات والخطط التكنولوجية في كثير من البلدان وزيادة تهميشهم، وقد أظهرت دول البحر الأبيض المتوسط اتجاهات مشتركة من حيث انخفاض الدعم الاجتماعي والحاجة إلى نماذج رعاية اجتماعية وأخلاقية مبتكرة ومستدامة.





وتستهدف ورشة العمل استعراض ما تم فى المرحلة التمهيدية من مدة البرنامج بحيث تمت مراجعة كافة الدراسات والبرامج التي تمت في مصر والبلدان الشريكة في المشروع وكذلك القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق و وكرامة كبار السن و تحليل الفجوات في الأنظمة المتاحة، و تم عمل النموذج الأولي المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث وضع برنامج TEC-MED إطار عمل مبتكر وفعال من حيث الرعاية الاجتماعية والأخلاقية ، كما سيتم تصميم نموذج جديد لدعم التعاون والشراكة بين المؤسسات العامة والجهات الفاعلة في مجال الرعاية الاجتماعية ، وذلك من خلال ستة دراسات تجريبية في البلدان المشاركة لاختبار النموذج والتحقق من صحته بإشراك المؤسسات الاجتماعية والمواطنين والإدارات العامة.









وبحسب الإطار الموضوع من جانب برنامج TEC-MED لتنفيذ هذا النموذج للرعاية الإجتماعية سيستفيد من هذا النموذج كلا من المسنون المعالون او المصابون بأمراض مزمنة بالاضافة الي المعرضون للوباء العالمي كوفيد 19 ويفتقرون إلى الدعم اللازم، والعاملون في مجالات الرعاية ذات الصلة مثل الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الذين يقدمون المساعدة لكبار السن الخدمات الاجتماعية العامة.









بينما يعد برنامج TEC-MED (Development of a Transcultural social-ethical-care model for dependent population in Mediterranean basin) أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبى ، وهو برنامج لتطوير نموذج الرعاية الاجتماعية والأخلاقية عبر الثقافات للسكان المحتاجين للإعالة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويضم خمس دول مشاركة وهى مصر، أسبانيا، إيطاليا، اليونان ، تونس ، ولبنان.









وفى سياق متصل في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، يعلن الاتحاد بتنظيم المنتدى الأسفيرى الأول "أهمية الطاقة الشمسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع المركز القومى لأبحاث الطاقة بالسودان يوم 25 نوفمبر بالخرطوم محاور المنتدى:





استخدام الطاقة الشمسية في الأمن الغذائي





استخدام تقنية النانو في تطبيقات الطاقة الشمسية





اقتصاديات الطاقة الشمسية





على أن يكون آخر موعد للتسجيل وقبول الأوراق العلمية 15 نوفمبر2020، وستتحمل الجهات المنظمة للمنتدى نفقات الإقامة للمرشح الذى تقبل ورقته، وتتحمل الجهات المرشحة نفقات السفر لمرشحيها، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.





كما أعلنت الاكاديمية في إطار التعاون بينها وبين الهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ستقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM بتنظيم ورشة عمل تدريبية حولCapacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications (GI) (عن بعد) خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2020 على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.





وتعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، تسعى أكاديمية الشباب إلى تمكين العلماء المصريين الشباب من لعب دور حيوي في نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني ، و تجميع الباحثين الشباب المستقلين الذين يجمعون أعلى مستوى من التميز البحثي مع شغف واضح لإحداث تأثير على المستويين الوطني والدولي.





كما تدعو أكاديمية الشباب كافة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه بحد أدنى ثلاث سنوات حتى عشر سنوات للتقديم ليصبحوا أعضاء و يفتح باب التقديم ابتداءً من اليوم حتى 31 أكتوبر 2020 ، تشجع أكاديمية الشباب الباحثين على القيام بدورهم و المساهمة فى في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية من خلال تشكيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية، وإشراكهم فى المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل، وومساعدتهم للحصول على المنح اللازمة لبرامجهم ومشاريعهم البحثية والمنافسة على الجوائز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية.





