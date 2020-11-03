برلماني: مجلس الشيوخ سيقوم بمراجعة قرارات رئيس الجمهورية والقوانين المحالة إليه من البرلمان

قال النائب بدوي النويشي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية المعاونة لمجلس النواب ، مشيرا إلى أن مهمة مجلس الشيوخ تتمثل فى مراجعة قرارات رئيس الجمهورية والقوانين المحالة إليه من البرلمان.









وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صلاحيات مجلس الشيوخ ستكون أقل من صلاحيات مجلس الشورى ، خاصة وأن مجلس الشورى بمسماه القديم كان يقوم بمراقبة الحكومة وله صلاحيات واسعة.









وكانت قد أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ عن انتهاء المناقشات حتى المادة ٢٣٩ ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة اليوم الثلاثاء ٣ نوفمبر الجاري.









وعقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها الثالث امس الأول الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس.









وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تمت مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة و الاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية ، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بـ جلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية و نظام التحدث في كل منها.









وحرص الأعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة في المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء ، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.