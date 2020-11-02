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فن

تريند الفن.. مصرع ممثل أمريكي شهير.. وتعليق نبيل الحلفاوي على واقعة طفل المرور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:51 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:



لقي الممثل الأمريكي إيدي هاسيل مصرعه، في إطلاق نار بولاية تكساس خلال محاولة لسرقة سيارته.

وأفاد وكيل أعمال هاسيل لمجلة (فاريتي) بأن الممثل البالغ 30 عاما تعرض لإطلاق نار من قبل لصوص كانوا يحاولون سرقة سيارته، في واقعة جار التحقيق بها.

ووفقًا لما ذكرته شبكة (سي إن إن) نقلا عن بيان لشرطة حي جراند براري بمدينة دالاس في تكساس، فإن قوات الأمن تعاملت مع إطلاق النار الذي وقع فجر الأحد وعثرت على هاسيل مصابًا بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أن هاسيل تعرض لإطلاق النار قرب شقة خطيبته في حي جراند براري.


علق الفنان نبيل الحلفاوي على واقعة طفل المرور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقال الحلفاوي من خلال تغريدته: "موضوع الطفل فاسد الخلق يوضح أن مخالفة القانون تتضمن حالات (لصغار وكبار) لا تكفي فيها الغرامة المالية".

وأضاف الحلفاوي: "وفي نفس الوقت يكون الحبس أو السجن أقسى مما تستدعيه الحالة".

وتابع الحلفاوي: "لم لا يوسع المشرع من سلطة القاضي لتوقيع عقوبات غير تقليدية تتناسب مع كل حالة وتحقق الردع المناسب كما نرى في المحاكم الأمريكية؟".


احتفل النجم محمد رمضان بوصوله لـ 3.5 مليار متابع عبر يوتيوب.

ونشر محمد رمضان  صورة له وعلق قائلا : My YouTube channel reached 3.5 Billion views & 11.4 subscribers

وكان قد تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشرمحمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".

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