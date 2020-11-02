7 كليات بجامعة عين شمس تشارك فى مشروع محو الأمية





أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيها نظير محو أمية شخص واحد.





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قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.





















وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لصدي البلد: قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة منح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.









وأكد ان الجامعة تقوم بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.





وأشار السعيد الى ان 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.









وأضاف أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فلابد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على الأمية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز الطلاب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطلاب.









وأوضح ان المشروع بدأ من خلال قرار لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ودعم الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن تبدأ الجامعة تفعيل دورها فى محو الأمية خاصة من خلال الكليات ذات أعدد الطلاب الكبيرة كمرحلة أولى.









ونوه الدكتور اسلام الى أن محو أمية 4 أشخاص يعد شرطا من شروط الحصول على الشهادة الجامعية حيث شاهدنا عددا كبيرا من الطلاب مقبلين علي هذه الخطوة .





وكانت كلية الالسن بجامعة عين شمس

ألسن عين شمس فتحت ٥٧٥ فصل لمحو الأمية في ثمانِ محافظات





على مستوى الجمهورية إلى إجمالى ٥٧٥ فصل، يضموا ١٦٢٠ دارس، في محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية و الإسكندرية و الشرقية و دمياط و المنوفية و السويس، و تأتى تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الثانية للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالكلية وفق توجيهات ورعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و تنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية











