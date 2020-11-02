صبري الجندي: مد فترة التصالح يتوافق مع انتهاء مدة استكمال الاوراق في 30 نوفمبر

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق ،انه لديه مخاوف بعد قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 30 نوفمبر الجارى، مشيرا الى انه يخاف من ان يتراجع المواطنين عن التقديم على التصالح بحجة ان الحكومة مدت مرتين وستمد المرة الثالثة.





واضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، انه ممكن ان يؤدى ايضا الى تراخى الموظفين عن انهاء العمل سريعا بحجة ان الحكومة ستمد مرة اخرى، وينتقل الاحساس الى الادارات المحلية .





واشار الى ان الضمانه لعدم حدوث التراجع عن التقديم ،ان المواطنين لن يكون لديهم حجة حيث ان الدولة استجابت لرغباتهم في قرارات المد مرتين بالاضافة الى التسهيلات التى قدمتها المحافظات في تخفيض اسعار متر الارض عند التصالح.





وتابع:ان مد التصالح لنهاية نوفمبر متسق مع المدة التى حددتها الدولة لانهاء استكمال الاوراق الخاصة بالتصالح والتى ستنتهى ايضا في 30 نوفمبر،فعلى المواطن ان ينهى اوراقه ودفع مبلغ التصالح حتى نهاية نوفمبر.





وعن ما اذا كانت المحافظات ستقدم مزيد من التخفيضات للمواطنين حول اسعار متر الارض قال: ان كل محافظ يقدم تسهيلات عندما يرى المحافظ ان هناك حاجة لخفض قيم التصالح في مناطق معينة، موضحا ان محافظة القاهرة قدمت مزيد من التسهيلات منذ ايام استجابة للمواطنين ،وان التخفيضات تراوحت من 20 الى 60 %في المحافظات .





واشار الى ان اجمالى المخالفات حتى الان 3.800 مليون مخالفة مقابل 2.186 مليون طلب تصالح، موضحا ان الحكومة تستهدف الوصول الى 3 مليون طلب تصالح حتى نهاية المهلة المحددة.





وكان قد اعلن الدكتور مصطفى مدمولى رئيس الوزراء مد فترة التصالح ع مخالفات البناء الى 30 نوفمبر الجارى ،وذلك استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح ،وتعد هذة هى المرة الثانية التى تمد فيها الحكومة فترة التقديم على طلبات التصالح حيث تم مد الفترة في المرة الاولى من 30 سبتمبر الى 30 اكتوبر الماضى .



