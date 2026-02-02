قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارآ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة جدآ إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 23 14

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 13

العريش 25 11

رفح 24 10

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

كاترين 19 06

الطور 27 13

طابا 26 10

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 21 12

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 16

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 31 11

أسوان 31 13

الوادي الجديد 29 08

أبوسمبل 29 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 15

المنامة 23 17

أبوظبي 29 15

الدوحة 27 17

الكويت 26 15

دمشق 20 08

بيروت 21 14

عمان 21 08

القدس 22 09

غزة 21 14

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 20 11

الجزائر 20 11

الرباط 16 11

نواكشوط 32 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 14 02

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 06 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 04

روما 14 08

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 08- 12-

موسكو 16- 24-

نيويورك 01- 10-

واشنطن 00 11-

أديس أبابا 24 11

الأرصاد طقس بارد الظواهر الجوية أمطار رياح

