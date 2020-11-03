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برلمان

برلمانى يطالب بإدخال تعديلات على قانون التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:08 ص
التعديات على الأراضى
التعديات على الأراضى الزراعية
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوي النويشي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية أن مجلس النواب القادم سيكون لديه أولوية لإصدار عدد من القوانين الهامة ومنها إدخال تعديلات على قانون التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون أعطى مهلة للتصالح لكل من تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية حتى يوم 22 يوليو عام 2017 ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مد مدة التصالح حتى الآن.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة أمس الأول، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

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