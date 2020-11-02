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أخبار العالم

بايدن يدافع عن فوتشي ضد تهديد ترامب بطرده بعد الانتخابات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بايدن
بايدن
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على صالح
يدافع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية جو بايدن عن الدكتور أنتوني فوتشي كبير الاطباء في البيت الابيض وخبير الامراض المعدية في الولايات المتحدة بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب أنه سيطرده بعد يوم الانتخابات.

وغرد المرشح الديمقراطي للرئاسة: "نحن بحاجة إلى رئيس يستمع بالفعل إلى خبراء مثل الدكتور فوسي".

ويسعى بايدن إلى إبقاء الحملة الرئاسية مركزة على الاستجابة الفيدرالية لوباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 231 ألف شخص في الولايات المتحدة.

خلال تجمع حاشد بدأ في وقت متأخر من يوم الأحد في أوبا لوكا بولاية فلوريدا، أعرب الرئيس الجمهوري عن إحباطه من استمرار ظهور حالات الإصابة بالفيروس في الأخبار، ما أثار هتافات "فاوتشي فاوتشي" من أنصاره.

وأجاب ترامب: "لا تخبر أحدًا ، ولكن دعني أنتظر قليلًا بعد الانتخابات".

ويسافر بايدن إلى أوهايو وبنسلفانيا اليوم الاثنين، في محاولة للحفاظ على مسارات متعددة مفتوحة لنصر الهيئة الانتخابية. يخطط ترامب للقيام بخمس تجمعات حاشدة ، من ساحات القتال في نورث كارولينا إلى ويسكونسن.

ولدى الرئيس دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن فرصة واحدة أخيرة لعرض قضيتهما على الناخبين في ولايات ساحات القتال الحاسمة يوم الاثنين. 

أما اليوم الأخير للرئيس الجمهوري فقد جعله يركض في خمس تجمعات، من نورث كارولينا إلى ويسكونسن، فيما يكرس بايدن معظم وقته لبنسلفانيا.

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