أخبار الرياضة| استبعاد كهربا من المنتخب.. وهذه صفقات الأهلي الجديدة.. وإصابة نجم ريال مدريد بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:





أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





تقدمت إدارة الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة.





كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر التطورات الخاصة باللاعبين المنضمين للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.





رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الحديث بشأن دوره بالسلب بشأن اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة الحالية موضحا أن الوزارة تقوم بدورها وفقا للقانون.





أكد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أصبح لا وجود له داخل القلعة البيضاء.





هاجم حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي سيدير مباراة الزمالك والرجاء المغربي ، على إستاد القاهرة، الأربعاء القادم، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.







غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي مطار محمد الخامس في طريقها إلى القاهرة.



أسدل الستار أمس، الأحد، على منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).