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اقتصاد

بدء مناقشة المقترحات.. 100 جهة ترسل ملاحظاتها لوزارة قطاع الأعمال حول لائحة الموارد البشرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:05 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، حيث وردت للوزارة حتى الآن ملاحظات من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.


وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة.. وتمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة.

ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية.

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