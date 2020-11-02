محام: طفل واقعة المرور استعلى على القانون لأنه أحد أبناء رجال القضاء | فيديو

قال المحامي أيمن محفوظ، إن فيديوهات واقعة طفل المرور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الماضية أثارت غضب ملايين المصريين بسبب حديثه المستفز لأحد رجال الشرطة.









وأضاف «محفوظ» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن حديث الطفل مع رجل المرور بطريقة الاستعلاء توضح دور تربية والده ووالدته له والمفاهيم التي وصلت اليه من أسرته خلال فترة تربيته.









وتابع أيمن محفوظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها من قبل أن لا أحد فوق القانون ومن يغلط سيحاسب بالقانون، موضحا أن طفل واقعة المرور استعلى على القانون لأنه أحد أبناء رجال القضاء المصري.









وأوضح محفوظ، أن النيابة العامة أمرت بإيداع الطفل أحمد أبو المجد عبد الرحمن بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع علي ان يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقا للمجلس القومي للامومة والطفولة، وحبس باقي الاطفال الذين كانوا معه في الفيديو أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.









وأشار إلى أن ما فعله الطفل في واقعة إهانة أحد رجال الشرطة ما هو الا انه يريد الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.