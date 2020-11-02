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جو بايدن : ترامب يريد أن يظهر نفسه كرجل قوي .. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بايدن
بايدن
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إبراهيم القادري
قال جو بايدن المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة ، إن الرئيس دونالد ترامب إذا تمت اعادة انتخابه ستفلس صناديق الرعاية الصحية وأنا أضمن لكم ان تكون صناديق الرعاية الصحية مؤمنة ومعي من سيساعدني في ذلك ولدينا الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي.


وأضاف بايدن خلال مؤتمر انتخابي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس ترامب يتحدث عن من خدم في القوات المسلحة الأمريكية بوصفهم من الخاسرين، منوها إلي أن ابنه تطوع للذهاب إلى العراق لمدة عام وترك مكتب المحامي العام وفاز بوسام النجمة الفضية.


وأوضح بايدن، أن ابني لم يكن مغفلا ولا خاسرا ولكنه كان وطنيا ويجب أن تتحدثوا مع أهلكم ليعلموا ما هي القوات المسلحة الامريكية. وأكد علي ان هناك 6 جنرالات خدموا مع ترامب تركوا مناصبهم وأكدوا أنه لا يصلح ان يكون قائدا للقوات المسلحة الأمريكية .


وتابع : ان ترامب يريد أن يبرز نفسه كرجل قوي. ومنذ متى وأمريكا لديها قائد عندما يتحدث تضحك عليه قادة الشعوب الاخرى. كما انه يجعل الناس تضحك عليه ويتحدث مع الجنود والضباط بشكل مضحك.

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