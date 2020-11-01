مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: معظم الأصوات في الانتخابات الأمريكية المبكرة تميل لـ جو بايدن.. فيديو

قالت هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إن هناك 90 مليون مواطن ممن لديهم الحق في التصويت في الانتخابات الامريكية قاموا بالتصويت المبكر وعبر البريد وهذا رقم قياسي وغير مسبوق في الانتخابات الامريكية.





وأضافت القدسي خلال مداخلة هاتفية علي قناة تن، أن الاحصائيات تشير ان معظم الأصوات التي قامت بالتصويت المبكر وعبر البريد تميل جميعا الي بايدن وهذا لا يعني ان الامر بات محسوما لصالح بايدن.





واوضحت القدسي ، ان كثيرا من الناخبين الأمريكيين الذين ينتمون الي الحزب الجمهوري يقومون بالتصويت في يوم الانتخابات الرسمية وهو يوم 3 نوفمبر . الأمريكييننوفمبر



