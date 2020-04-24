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هبة القدسي ترصد آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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أسامة علي

قالت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، إن هناك اتجاها قويا فى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة فتح  الكثير من المجالات الاقتصادية، لافتة إلى أن منتصف مارس الماضى شهد قرارا بتوفير 2 تريليون دولار لدعم الشركات لتدارك الازمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.


وأوضحت القدسي خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم،أن الـ2 تريليون دولار تم إنفاقها خلال شهر، مما دفع الكونجرس الامريكى لتمرير قرارا بالأمس بدعم الشركات بـ 484 مليار دولار، الشركات والمشروعات الصغيرة.

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وتابعت الكاتبة الصحفية، أنه حتى بعد المحاولات الطبية لكبح جماح فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلا أنها ستعاني من تراكمات الديون.


وكشف هبة القدسي، ان تصريحات الرئيس الامريكى دونالد ترامب بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا، جاءت لطمئنة المستثمرين والشركات.


وأكدت هبة مقدسى، أن الاقتصادى الأمريكى سيحتاج مدة طويلة للتعافى مرة اخرى بعد التأثير الفادح لكورونا عليه، لافتة إلى أن الادارة الامريكية لا تملك القرار فى فتح المجالات الأقتصادية، لأن التى يتحكم بها رؤساء الولايات.


وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن بعض الولايات شهدت خروج مظاهرات من قبل العمال للخروج إلى العمل.

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