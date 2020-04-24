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أخبار العالم

بعد إرسال مصر مساعدات طبية.. الولايات المتحدة توجه الشكر لـ الرئيس السيسي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:19 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة توجه الشكر لـ الرئيس السيسي
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القسم الخارجي
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: "تعبّر الولايات المتحدة عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية بسخاء للشعب الأمريكي.

وأضافت "نعمل مع شركائنا المصريين على هزيمة فيروس كورونا، بجانب العمل على العديد من القضايا الهامة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس "كورونا"، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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