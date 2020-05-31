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هبة القدسي: تغريدة ترامب أشعلت غضب المتظاهرين في أمريكا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن قيام 4 من ضباط الشرطة بتعذيب الشاب الأسود جورج، ووضع أحدهم ركبته على رقبته مما تسبب في اختناقه أثار غضب عارم لدى الرأي العام، واجتاحت المظاهرات عدة ولايات ومدينة أمريكية، وكان هناك مظاهرات بالأمس أمام البيت الأبيض.


وأضافت هبة القدسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"،  هناك حالة غضب عارمة واستياء لدى الرأي العام في أمريكا من البيض والسود بسبب العنف الذي مُرس ضد الشاب الأسود جورج، ووفاته بهذا الشكل البشع.


ونوهت إلى أن التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عبر "تويتر"، ووصف فيها المتظاهرين بالرعاع أشعلت مزيد من الغضب لدى المتظاهرين بالمدن الأمريكية.

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