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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اعتذار كهربا لـ فضل على واقعة احتفالية الدوري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل جلسة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع عضو اللجنة الخماسية "محمد فضل"، داخل اتحاد كرة القدم المصري اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن جلسة محمود كهربا مع فضل، كانت "جلسة صلح" بين الطرفين، وتوضيح وجهات النظر فقط، ولم يتم تقديم أي اعتذار من جانب اللاعب إلى عضو اللجنة الخماسية.

وأكد المصدر، أن بيان اتحاد كرة القدم بشأن تقديم كهربا اعتذار لـ"فضل" كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم يقم اللاعب بتقديم أي اعتذار لصالح عضو اللجنة.

وأوضح، أن الدليل على ذلك قيام اتحاد الكرة بحذف البيان من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للجبلاية.

وشدد المصدر، على أن إدارة الأهلي تمتلك كافة الأدلة على عدم خروج كهربا عن النص، والدليل عدم توقيع أي عقوبات عليه من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، موضحًا أن الفيديوهات الموجودة بحوزة النادي تؤكد أن محمد فضل هو المخطئ وهو من افتعل الأزمة.

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