وزارة الزراعة تطرح 200 وظيفة شاغرة للسعوديين اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن طرح 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة، لشغلها بنظام التعاقد.

وقالت الوزارة إن التقديم اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر ولمدة 7 أيام على موقع الوزارة على الإنترنت.









وكشفت أن الشروط المطلوب توفرها هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة، توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.





وأضافت الوزارة في شروطها أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، فيما سيتم الترشح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، كما اشترطت أن يكون المتقدم للوظائف مطابقا للشروط الوظيفية.



