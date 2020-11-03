ضبط 12 طنا ونصف ملح و72 عبوة مبيدات زراعية مجهولة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية ، اليوم الاثنين، من ضبط 12 طن ونصف ملح مغشوش داخل عدد من مطاحن الملح، و72 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر داخل محل مبيدات بمركز زفتى.









كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 12 طن ونصف ملح مغشوش معبأ فى شكائر والبعض الأخر معبأ فى أكياس مقلدة لمصانع ومطاحن كبرى، وذلك داخل عددا من المطاحن الغير مرخصة، بمركز زفتى قبل طرحها للبيع بالأسواق.





كما تضمن التقرير، ضبط 72 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، معروضة للبيع بمحل مبيدات بمركز زفتى.



