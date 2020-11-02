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أخبار العالم

حرب شوارع .. الشرطة النمساوية: اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار بفيينا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:39 م
شرطة النمسا
شرطة النمسا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، عن اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار وسط العاصمة فيينا.

فيما ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن الهجوم على الكنيس اليهودي وسط فيينا شارك فيه أكثر من شخص.

وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء اليوم الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية، إن هناك انتشارا كبيرا للشرطة في وسط العاصمة فيينا، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وردا على سؤال حول سبب الانتشار، رفض المتحدث التعليق، فيما قالت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية، إن هجوما وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في فيينا. 

وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن إطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام نمساوية أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

وطالبت شرطة العاصمة، المواطنين بتجنب منطقة وسط المدينة، بسبب التبادل الكثيف لإطلاق النار في المنطقة بين قوات الأمن والمهاجمين.

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا إنه ليس واضحا حتى الآن ما إذا كان الكنيس بفيينا والمكاتب المجاورة كان هدف إطلاق النار، لأنها كانت مغلقة في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وأفادت تقارير إعلامية، بسقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة، فيما حاول مهاجم تفجير نفسه بحزام ناسف.

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