اليوم.. ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الأردني في مطار الملكة علياء

أكدت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، اكتمال الاستعدادات لاستقبال المنتخب الأردني لكرة القدم لدى عودته إلى المملكة، عقب مشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، وسط مراسم رسمية وشعبية في مطار الملكة علياء الدولي.

وأوضحت الأغا أن برنامج الاستقبال يتضمن مشاركة الجهات الرسمية والموسيقات التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إلى جانب حضور إعلامي واسع وجماهيري منظم، في احتفال يهدف إلى تكريم "النشامى" تقديراً لما قدموه من أداء مشرّف عكس صورة إيجابية عن الأردن ورسّخ مكانة كرة القدم الأردنية على الساحة الدولية.

وأضافت أن المشاركة في كأس العالم تمثل محطة تاريخية في مسيرة المنتخب، مؤكدة أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام أبرز المنتخبات العالمية عزز من فخر الجماهير، التي تترقب تحويل لحظة العودة إلى مشهد احتفالي يجسد الاعتزاز بالإنجاز الوطني.