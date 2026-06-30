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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​تحقيقات نويبع تأمر بتحليل مخدرات لسائق رئيس مدينة طابا

رئيس مدينة طابا الراحل
رئيس مدينة طابا الراحل
ايمن محمد

​قررت جهات التحقيق بمدينة نويبع إحالة السائق محمد الحسيني، قائد السيارة الرسمية لرئيس مدينة طابا الراحل، إلى مديرية الشئون الصحية بطور سيناء؛ لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وبيان حالته الصحية وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة وائل فؤاد حلمي، رئيس المدينة.

​وأوضحت الجهات المختصة أن هذا الإجراء يأتي كسياق قانوني وروتيني متبع في حوادث الطرق؛ لدمج نتائجه مع المعاينات الفنية، وشهادات الشهود، وتحريات الواقعة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي المفصل حول أسباب الكارثة.

​تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة رئيس مدينة طابا أثناء توجهه لحضور اجتماع المجلس التنفيذي بالديوان العام في طور سيناء. 

وحسب التحقيقات الأولية، فقد اختلت عجلة القيادة بيد السائق أثناء مروره بنطاق مدينة سانت كاترين، ما أسفر عن اصطدام المركبة بالحواجز الخرسانية؛ ونتج عن ذلك مصرع رئيس المدينة في الحال، وإصابة السائق ومرافقين اثنين آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى سانت كاترين، حيث غادروه فور تلقي العلاج واستقرار حالتهم الصحية. 
​وعلى خلفية الحادث، قرر محافظ جنوب سيناء إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي وإعلان حالة الحداد في المحافظة، موجّهًا مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، بمرافقة جثمان الراحل حتى مثواه الأخير بمدينة ميت غمر وتشييعه إلى المقابر.

جنوب سيناء نويبع طابا التحقيقات إجراء مخدرات سائق

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