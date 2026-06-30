عامر العمايرة: فوز المغرب على هولندا يقفز بـ أسود الأطلس إلى المركز السادس عالميًا



كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن المكاسب التي حققها المنتخب المغربي عقب تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح، مشيرًا إلى تأثير الانتصار على تصنيف المنتخب عالميًا.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فوز المغرب على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية منح «أسود الأطلس» 12.46 نقطة في التصنيف العالمي، ليرتقي المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميًا، مواصلًا تقدمه بين كبار منتخبات العالم



ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.