بـ 2 بطارية .. سامسونج تكشف عن أول صوة حية لهاتف Samsung W21 قبل إطلاقه بساعات

تطلق شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها القابل للطى Samsung W21 5G خلال ساعات.





وكشفت تسريبات عن أول صورة حية للهاتف يتم كشفها لأول مرة، قبل إطلاقه رسميا.





وحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن الصورة تظهر أن هاتف Samsung W21 سيأتى بشاشة رئيسية قياس 6.23 بوصة، بنقاء 816 × 2260 ، أما الشاشة الداخلية فستكون قياس 7.53 بوصة، وبنقاء 2208 × 1768 بيكسل، بالإضافة إلى ثقب فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.





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وسيحتوى هاتف Samsung W21 على ثلاث كاميرات خلفية بمستشعرات للعمق والتكبير، وعدسات واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية للسيلفى ستأتى أيضا بدقة 12 ميجا بيكسل، سيعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع Snapdragon 865 Plus ، بسرعة 3.09 جيجا هرتز، وسعة تخزين للمساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة للتوسعة من نوع microSD.





وسيأتى الهاتف ببطاريتين سعة 2090 و 2160 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، ومن المتوقع أن يصدر الهاتف بسعر خيالى.





وفى شهر أغسطس الماضى أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 2 5G ، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ، بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.



