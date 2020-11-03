AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بـ 2 بطارية .. سامسونج تكشف عن أول صوة حية لهاتف Samsung W21 قبل إطلاقه بساعات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
سامسونج تكشف عن أول
سامسونج تكشف عن أول صوة حية لهاتف Samsung W21
Advertisements
ندى على
تطلق شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها القابل للطى Samsung W21 5G خلال ساعات. 

وكشفت تسريبات عن أول صورة حية للهاتف يتم كشفها لأول مرة، قبل إطلاقه رسميا. 

وحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن الصورة تظهر أن هاتف Samsung W21 سيأتى بشاشة رئيسية قياس 6.23 بوصة، بنقاء 816 × 2260 ، أما الشاشة الداخلية فستكون قياس 7.53 بوصة، وبنقاء 2208 × 1768 بيكسل، بالإضافة إلى ثقب فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى. 


Samsung W21 Live Image Leak

وسيحتوى هاتف Samsung W21 على ثلاث كاميرات خلفية بمستشعرات للعمق والتكبير، وعدسات واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية للسيلفى ستأتى أيضا بدقة 12 ميجا بيكسل،  سيعمل الهاتف بمعالج قوى  من نوع  Snapdragon 865 Plus ، بسرعة 3.09 جيجا هرتز، وسعة تخزين للمساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة للتوسعة من نوع microSD. 

وسيأتى الهاتف ببطاريتين سعة 2090 و 2160 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، ومن المتوقع أن يصدر الهاتف بسعر خيالى. 

وفى شهر أغسطس الماضى أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 2 5G ، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ،  بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور

تصنيع بعض إصدارات سامسونج Galaxy Z Fold2 فى البرازيل وفيتنام.. تفاصيل

أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في البطاريات خلال 2020

سامسونج تعلن عن حدث ضخم لإطلاق هاتفها الأرخص Galaxy S20 FE

شاهد.. أول فيديو لهاتف Galaxy F41 القادم من سامسونج.. فيديو

بعد إطلاقه بسعر أرخص.. تعرف على الفرق بين هاتفي Galaxy S20 FE وGalaxy S20

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانها.. 10 صور لـ درة برفقة زوجها هاني سعد.. شاهد

حشرة غريبة تهاجم مدينة الأقصر وتملأ مساحة 500 متر مربع

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

حسن المستكاوي عن اشتباك كهرباء ومحمد فضل: المسئول يجب أن يكون مسئولا.. فيديو

لم أعتذر لـ محمد فضل.. كهربا: عملنا قعدة للصلح وتقريب وجهات النظر فقط

بدلا من الـ 10 مساء.. القانون يحدد آلية جديدة لمواعيد فتح وغلق المحلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة