بعد حصوله على ماجيستير القانون الكنسي.. البابا تواضروس يستقبل القس إيرينئوس البراموسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي في القاهرة، الراهب القس إيرينئوس البراموسي؛ بعد أن أتم رسالة الماجستير الخاصة به في جامعة أثينا باليونان.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية– في تصريح له– إن رسالة الماجستير الخاصة بالقس إيرينئوس البراموسى، كانت في مجال القانون الكنسي.





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وتابع قائلا، إن موضوع الرسالة دار حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي، الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.





وقدم القمص أخنوخ الأنبا بيشوى للبابا تواضروس الثاني تقريرًا عن خدمته في دول إفريقيا، "ناميبيا وبتسوانا ومالاوي".