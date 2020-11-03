بتكلفة 7.8 مليار جنيه.. معاون وزير الإسكان يكشف تفاصيل محطات تحلية المياه في سيناء.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، إن الدولة المصرية مهتمة جدا بإنشاء محطات تحلية الميا؛ باعتبارها مصدرا من مصادر توفير مياه الشرب، وبديلا عن مياه الشرب التي يتم إنتاجها من نهر النيل.





وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، خلال الفترة الماضية قمنا بالعمل علي تنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة تصل الي 80 ألف متر مكعب في اليوم، ونعمل علي رفع هذه الطاقة إلى 750 ألف متر/ اليوم، خلال 6 سنوات فقط .





الرفاعي ، أن نا الآن نعمل علي إنشاء 19 محطة تحلية وينتجون طاقة بمقدار 550 ألف متر مربع بتكلفة 11 مليار جنيه، حتي نصل الي 1.2 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. وأوضحأنإنشاءوينتجونبمقدارألف متر مربع



