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منوعات

فيروس كورونا يسبب عرضا خاصا بالنساء.. تفاصيل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
من الحمى الشديدة إلى السعال الجاف، من المعروف أن فيروس كورونا يسبب مجموعة من الأعراض، ليس هذا فحسب بل كشف تقرير جديد أن الفيروس المستجد يمكن أن يسبب أيضًا مضاعفات نادرة تسمى التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد.

حيث قام الأطباء في إيطاليا بمعالجة شابة من هذه الحالة ويُعتقد أنها أول حالة معروفة مرتبطة بـ COVID-19، وتلك الحالة التي تعرف بأنها التهاب بالغدة الدرقية تحت الحاد هو تورم مؤلم في الغدة الدرقية يُعتقد أنه ناتج عن عدوى فيروسية.

قال الدكتور "فرانشيسكو لاتروفا" الذي عالج الشابة : "يجب تنبيه الأطباء بشأن إمكانية حدوث هذا المظهر السريري الإضافي المتعلق بـ كوفيد -19"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كانت الشابة  البالغة من العمر 18 عامًا، قد أثبتت إصابتها بفيروس COVID-19 وتعافت تمامًا من المرض، ولكن بعد شفائها ، بدأت تعاني من آلام في الرقبة والغدة الدرقية والحمى وعدم انتظام دقات القلب.

شخص الأطباء حالتها بأنها مصابة بالتهاب الغدة الدرقية تحت الحاد، وقال الدكتور" لاتروفا": "بسبب الارتباط الزمني ، يمكن اعتبار السارس- CoV-2 مسؤولًا عن ظهور التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد".

يُلاحظ التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد بشكل أكثر شيوعًا عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 عامًا ، وعادة ما يسبب الحمى والألم في الرقبة أو الفك أو الأذن.

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