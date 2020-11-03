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رياضة

أخبار الرياضة.. كواليس استقالة الزناتي من اتحاد الكرة.. مدرب إنتر ميلان: كنت قريبا من قيادة ريال مدريد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها، فيما يلي:

يعقد بعد قليل نادي البنك الأهلي اللواء اشرف نصار رئيس النادي، المؤتمر الصحفي الأول للصفقات الأولى وذلك داخل مقر نادي البنك الأهلي.

وعلم موقع "صدى البلد" أن النادي سيعلن رسميًا عن التعاقد مع الثلاثي، محمد كوفي لاعب سموحة، واحمد ياسين مدافع المقاصة، موسى ديارا من الإنتاج الحربي.


وتابع:" كنت أتمني وصول الدوري المصري لمستوي الدوري الإنجليزي من الناحية التنظيمية".

وواصل: "لم يكن هناك وقت كاف للتغيير، الموسم المقبل سيكون صعبا، ولم أستقِل بسبب هذا الأمر، ولكن بسبب خطة وضعتها منذ اليوم الأول، وهو البقاء لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر، والمكان ليس حكرا على أحد، وربما يتولى المنصب شخص أفضل منى.

وتابع: "معظم الأندية قالت إن الفرق استطاعت أن تمر من أزمة توقف كورونا، ومن الممكن أن نخوض الموسم الجديد بنفس النظام، وكنت متفاجئا من أن جميع الأندية وافقت على اللعب كل 3 أيام".
 
كشف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أنه كان قريبًا من تدريب ريال مدريد، في الماضي.

ريال مدريد بالفعل كان قد تواصل مع كونتي، بعد إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب النادي الملكي في ديسمبر 2018، ولكن الخطوة لم تتم، واستعان النادي بـ الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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