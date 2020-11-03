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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا هجوم فيينا إلى 3 قتلى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن قائد شرطة العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الهجوم الذي وقع بالمدينة إلى 3 قتلى، بالإضافة إلى منفذ الهجوم. 

وجاء ذلك عقب ما ذكرت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الثلاثاء، أن امرأة توفيت؛ متأثرة بإصابتها في الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا، لتكون الشخص المدني الثاني الذي قتل في الهجوم. 

وطالب وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، من المواطنين، بتجنب الذهاب إلى وسط العاصمة فيينا، كما دعا إلى ضرورة عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، صباح اليوم الثلاثاء. 

وقال الوزير النمساوي، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم الإرهابي أسقط عددا من القتلى والجرحى، مشيرا إلى استمرار وجود شخص من منفذي الهجوم حرًّا. 

وأضاف أن مهاجما واحدا قُتل في إطلاق نار مع الشرطة بالعاصمة النمساوية فيينا. 

وكان وزير داخلية النمسا كتب في تغريدات على "تويتر": "ما زلنا نتعامل مع هجوم إرهابي. تمكنا من القضاء على أحد الإرهابيين. البحث لا يزال ساريًا. يرجى البقاء في الداخل. نحن ما زلنا نحارب الإرهابيين". 

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