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أخبار العالم

وزير داخلية النمسا: منفذ هجوم فيينا من أنصار داعش

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:42 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، أن منفذ هجوم العاصمة النمساوية فيينا متعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي. 

وكان الوزير النمساوي أعلن من قبل  قتل أحد منفذي هجوم العاصمة فيينا، ولا يزال آخر طليقا. 

وكتب وزير الداخلية النمساوي، في تغريدات على "تويتر": "هذا من أصعب الأيام بالنسبة لنا في النمسا لفترة طويلة. تمكنا من القضاء على مرتكب واحد، واحد على الأقل هارب. مناشدتي: 1. يرجى البقاء في المنزل. 2. تجنب وسط المدينة. 3. لن يكون هناك تعليم إلزامي في فيينا اليوم". 

وأضاف: "يمكننا التعامل مع هذا الموقف معًا، إذا تصرفنا بطريقة منضبطة وتركنا الشرطة تقوم بعملها. شكرا جزيلا لجميع ضباط الشرطة وعمال الإنقاذ. تعاطفنا مع الضحايا وعائلاتهم". 

واختتم حديثه مؤكدا أن "هناك شيء واحد واضح: من يهاجم أحدنا؛ يهاجمنا جميعًا".

وكان وزير الداخلية النمساوي، أكد على تسلح منفذي هجوم فيينا بأسلحة ثقيلة ومتطورة، مطالبا من الجميع البقاء في منازلهم

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