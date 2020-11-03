اليوم.. النطق بالحكم في قضية مقتل عروس الباجور

تشهد اليوم ، محكمة شبين الكوم أخر جلسة في محاكمة قاتل زوجته في ليلة الزفاف ، بمركز الباجور والمعروفة إعلاميًا بمقتل "عروس الباجور"، بعد تأجيلها أمس لتجهيز الدفاع للمرافعة، ومن المتوقع إصدار المحمكة حكمها في القضية بعد سماع مرافعة الدفاع.





وأصدرت هيئة محكمة جنايات شبين الكوم، تأجيل القضية لجلسة اليوم، لعدم تواجد المحامي الرئيسي قي القضية، وطلب أحد المحامين العاملين معه مد الأجل لجلسة الثلاثاء، لسماع المرافعات.





وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام، يفيد استقبال منار عادل الأقرع 19 عامًا، جثة هامدة في يوم صباحيتها، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها، أكد أنه حال ذهابه إلى شقيقته يوم الصبحية للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها، وزوجها بيده سكين وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر رقم 13633 جنح الباجور، وتم إخطار النيابة العامة.





وكانت محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية، أمرت بإيداع محمد عثمان المتهم بقتل زوجتة منار عادل الأقرع عروس الباجور “عروس الباجور” التي ذبحت يوم الصبحية، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة .





وقال المتهم في تحقيقات النيابة أن زوجتة حاولت قتلة بسبب بداعي عدم إستكمال سداد ثمن إيجار فستان الزفاف متهما شقيقها بإصابتة في بطنة بعد إكتشاف مقتل العروس مستخدما نفس السكين ،وقد أنكر هذا أثناء الفحص من قبل الأطباء النفسيين مراوغا إياهم مدعيا المرض النفسي وأنه غير مسئول عن تصرفاته ، وأستقر رأي اللجنة المتابعة له مجتمعة ومنفردة أثناء الفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفي العباسية ، من مراجعة ملف القضية ومراجعة الملف الطبي للمتهم وإجراء الفحوصات النفسية والإجتماعية أنه لايوجد لدي المتهم أي أدلة علي إضطراب نفسي حاليا أو وقت إرتكاب الجريمة وقد أجلت محكمة شبين الكوم القضية إلي يوم 4/3 لسماع أقوال ضباط المباحث حول التحريات .





وأثبت تقرير مستشفي الأمراض العقلية والنفسية، سلامة القوي العقلية والنفسية، لقاتل زوجتة في ليلة الزفاف "م، م ،ع" 30 عام محامي ومقيم دائرة مركز الباجور، بعد قرار محكمة جنايات شبين الكوم، إيداعة مستشفي الأمراض العقلية والنفسية، لمدة شهرين للتأكد من سلامتة، بعد طلب الدفاع، وأكدت التقارير الطبية سلامة المتهم وتوازنة النفسي الأن ووقت إرتكابة الجريمة، بعد متابعته من قبل أساتذة متخصصين .





وطلب السيد الدجوي المحامي من هيئة المحكمة، مناقشة الطبيب الشرعي، لمناقشتة في التقرير الذي أعده عن حالة المتهم، كما طالب إستدعاء طبيبًا نفسيًا كان يتابع حالة المتهم منذ فترة لطلب شهادتة ولكن هيئة المحكمة رفضت طلب الدفاع.





كما طلب محامي أسرة العروس المقتولة في ليلة الدخلة من هيئة المحكمة، سماع ومناقشة عضو أخر من اللجنة، التي أعدت تقرير الحالة النفسية للمتهم، وأجلت المحكمة الجلسة لتلبية طلبات هيئة الدفاع .



