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أخبار العالم

من بينهم المنفذ.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا إلى 5 قتلى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا إلى 4 قتلى
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام المختلفة بارتفاع حصيلة هجوم العاصمة النمساوية فيينا إلى 4 قتلى؛ بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وكان قائد شرطة العاصمة النمساوية فيينا،قد أعلن قبل قليل، ارتفاع ضحايا الهجوم الذي وقع بالمدينة إلى 3 قتلى إلى جانب المنفذ، وجاء ذلك عقب ما ذكرت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الثلاثاء، أن امرأة توفيت؛ متأثرة بإصابتها في الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا، لتكون الشخص المدني الثاني الذي قتل في الهجوم. 

وبدوره، أعلن وزير داخلية النمسا، كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، أن منفذ هجوم العاصمة النمساوية فيينا متعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي. 

وكان الوزير النمساوي أعلن من قبل  قتل أحد منفذي هجوم العاصمة فيينا، ولا يزال آخر طليقا. 

وطالب نيهمر، من المواطنين، بتجنب الذهاب إلى وسط العاصمة فيينا، كما دعا إلى ضرورة عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، صباح اليوم الثلاثاء. 

وقال الوزير النمساوي، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم الإرهابي أسقط عددا من القتلى والجرحى، مشيرا إلى استمرار وجود شخص من منفذي الهجوم حرًّا. 

وأضاف أن مهاجما واحدا قُتل في إطلاق نار مع الشرطة بالعاصمة النمساوية فيينا. 

وكان وزير داخلية النمسا كتب في تغريدات على "تويتر": "ما زلنا نتعامل مع هجوم إرهابي. تمكنا من القضاء على أحد الإرهابيين. البحث لا يزال ساريًا. يرجى البقاء في الداخل. نحن ما زلنا نحارب الإرهابيين". 

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