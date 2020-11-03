نسرين طافش تحتفل بـ يوم العلم الإماراتي على طريقتها الخاصة

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت نسرين طافش على الحصان ومن خلفها علم الإمارات، وعلقت على الصورة قائلة: " يا إمارات السعادة.. فرحه اعيادك زيادة .. فيك اوصاف الريادة .. زينك ربي ودام #يوم_العلم_الاماراتي 🇦🇪".





ونالت الصورة إعجاب عدد كثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات عليها كالتالي:

-قمر

-شكلك يجنن

-احلي يوم





يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



