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اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:30 م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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أ ش أ
سجّلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، في ظل منافسة محمومة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وغريمه الديمقراطي جو بايدن، الذي أظهر تقدمًا في استطلاعات الرأي الأخيرة. 

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.36% إلى 1899.30 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.17% إلى 1898.72 دولار للأوقية. 

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وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.2% عند 93.909 نقطة.

وأظهرت استطلاعات رأي أمريكية تقدم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة، ما قد يضمن له أكثرية الأصوات في المجمع الانتخابي وبفارق كبير.

على صعيد متصل، تتوجه أنظار المستثمرين صوب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المقرر أن يعلن أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

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