AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الزراعة" و"الوادي الجديد" توقعان بروتوكول تعاون لإعادة إحياء صناعة وإنتاج الحرير

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لاعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد القصير، ان هذا التعاون يستهدف انشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع في زراعة اشجار  التوت وانتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.


وأشار وزير الزراعة الى أهمية وجود منهجية جديدة لاعادة المجتمع الى سابق عهده كمجتمع منتج، والقرية المنتجة، وخلق فرص للمرأة الريفية، وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول، لافتا الى ان هذا المشروع  تنموي، يحقق التنمية المستدامة،  من خلال اعادة هذه الصناعة الى عهدها، وتنميتها مما يقلل من فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة.

وأوضح القصير أن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، حيث تقدم الوزارة كافة اشكال الدعم الفني، والارشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

من جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة تستهدف من هذا التعاون دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية الى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات ورئيس واعضاء مجلس قسم الحرير بالمعهد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 30 متدربا.. "الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا حول الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل

معهد بحوث وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن مكافحة آفات الموالح

أول مشروع لتربية دودة القز وإنتاج الحرير على مستوى الشرق الأوسط في الوادي الجديد.. صور وفيديو

إدراج المجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات ضمن قوائم الدولية للفهرسة العلمية

العدد السابع.. أهم أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع

شاهد.. أشاد بجهود مواجهة كورونا| القصير يعلن فتح أسواق أكبر دولتين أمام الموالح المصرية

ترشيحاتنا

لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام

تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يومًا في قضية خلية الأمل

هل قبلت بـ لقب الزوجة الثانية؟.. درة تكشف حقيقة زواجها من رجل متزوج

تصريح ناري من مجدي عبد الغني على أزمة فضل وكهربا.. وضم رمضان صبحي للمنتخب

شاهد.. رسالة عاجلة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الرجاء

الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح فئات جديدة من كورولا 2021 في مصر.. تويوتا تطرح كراون 2021 toyota crown .. صور

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لتعديل سلوك طفلك.. أطعمة تخفف من حب الشباب لدى المراهقين

بإطلالة كاجوال بيضاء.. أمال ماهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام