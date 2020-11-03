AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الصور الأولى لحريق كابينة كهرباء على الطريق الدائري بالخصوص.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الفزع بين المواطنين اثر اندلاع النيران فجاة في كابينة كهرباء في منطقة حرم الطريق الدائري بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية دون إصابات أو خسائر بشرية.
تلقى رئيس مدينة الخصوص اللواء نادر سعيد إخطارا باندلاع حريق في أحد كابئن الكهرباء المجاورة للطريق الدائري، وعلى الفور تم إخطار شركة كهرباء الخانكة لفصل التيار الكهربى، وتم إخطار الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.
وتمكنت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي إطفاء من إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
كانت قوات الإطفاء والحماية المدنية بمحافظة القليوبية قد نجحت فى السيطرة على حريق شب في مكتب معهد بحوث المياه بالقناطر الخيرية أسفر عن احتراق بعض الأثاث المكتبي، ولم تقع أي خسائر بشرية ورجحت الأجهزة الأمنية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.
وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص الحريق ومعرفة أسبابه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربى إخطارا بالواقعة من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والتى تمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومع امتدادها إلى المكاتب المجاروة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
الصور الأولى لحريق كابينة كهرباء على الطريق الدائري بالخصوص.. شاهد
الصور الأولى لحريق كابينة كهرباء على الطريق الدائري بالخصوص.. شاهد
الصور الأولى لحريق كابينة كهرباء على الطريق الدائري بالخصوص.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بمنزل ومركب صيد على النيل في بنها

إصابة طفل قفز من الطابق الأول في حريق شقتين ببنها

السيطرة على حريق نشب أعلى سطح منزل بشبرا الخيمة

السيطرة على حريق أعلى سطح مصنع للملابس بالعبور دون خسائر في الأرواح

السيطرة على حريق فى مكتب بحوث مياه القناطر

السيطرة على حريق نشب في كابينة كهرباء بالخصوص

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة عاجلة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الرجاء

بث مباراة الزمالك والرجاء المغربي أرضيا على قناة أون تايم

بعد رعب الغندور منه.. من هو السنغالي نداي حكم مباراة الزمالك والرجاء

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

تنطلق بالخارج غدا.. ننشر مواعيد انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020

تصريح ناري من مجدي عبد الغني على أزمة فضل وكهربا.. وضم رمضان صبحي للمنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أكثر السيارات الـ suv مبيعا في مصر 2020 ..صور

داخل عربة التسوق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها