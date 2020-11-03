الصور الأولى لحريق كابينة كهرباء على الطريق الدائري بالخصوص.. شاهد

سادت حالة من الفزع بين المواطنين اثر اندلاع النيران فجاة في كابينة كهرباء في منطقة حرم الطريق الدائري بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى رئيس مدينة الخصوص اللواء نادر سعيد إخطارا باندلاع حريق في أحد كابئن الكهرباء المجاورة للطريق الدائري، وعلى الفور تم إخطار شركة كهرباء الخانكة لفصل التيار الكهر بى، وتم إخطار الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي إطفاء من إخماد الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كانت قوات الإطفاء والحماية المدنية بمحافظة القليوبية قد نجحت فى السيطرة على حريق شب في مكتب معهد بحوث المياه بالقناطر الخيرية أسفر عن احتراق بعض الأثاث المكتبي، ولم تقع أي خسائر بشرية ورجحت الأجهزة الأمنية أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص الحريق ومعرفة أسبابه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربى إخطارا بالواقعة من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والتى تمكنتا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومع امتدادها إلى المكاتب المجاروة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.