أحمد موسى يكشف جرائم حماس في مصر خلال عام 2011

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جرائم عناصر حركة حماس الإرهابية في عام 2011.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، "شوفت عناصر من حماس يهاجمون قسم شرطة الأزبكية، حماس بقيادة الإرهابي ممتاز دغمش خطفت 4 ضباط وأمين شرطة 2011".





وتابع أحمد موسى، أن حماس قتلت المتظاهرين على كوبري أكتوبر وأسطح الجامعة الأمريكية في 2011، لافتا إلى أنها اقتحمت الحدود بدلا من تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الإسرائيلي، و يرفعون شعار جماعة الإخوان الإرهابية و يلوحون بعلامة رابعة.





وتابع أحمد موسى، أن حماس تعمل مع الشعب الفلسطيني بمنتهى العنف، وحركة حماس الإرهابية تقوم بعملية تنكيل وتعذيب للشعب الفلسطيني وقتلت 700 فلسطيني.



