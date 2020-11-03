AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يكشف جرائم حماس في مصر خلال عام 2011

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:37 م
حماس
حماس
Advertisements
عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جرائم عناصر حركة حماس الإرهابية في عام 2011. 

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، "شوفت عناصر من حماس يهاجمون قسم شرطة الأزبكية، حماس بقيادة الإرهابي ممتاز دغمش خطفت 4 ضباط وأمين شرطة 2011".

وتابع أحمد موسى، أن حماس قتلت المتظاهرين على كوبري أكتوبر وأسطح الجامعة الأمريكية في 2011، لافتا إلى أنها اقتحمت الحدود بدلا من تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الإسرائيلي، ويرفعون شعار جماعة الإخوان الإرهابية ويلوحون بعلامة رابعة.

وتابع أحمد موسى، أن حماس تعمل مع الشعب الفلسطيني بمنتهى العنف، وحركة حماس الإرهابية تقوم بعملية تنكيل وتعذيب للشعب الفلسطيني وقتلت 700 فلسطيني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

أحمد موسى يهاجم الإخوان: كلاب وعملاء وخونة.. فيديو

فضحوا بعض.. أحمد موسى: عناصر الإخوان حاسين بالخطر من المستقبل.. فيديو

مشاهد دموية .. أحمد موسى: حماس قتلت 700 فلسطيني

ترشيحاتنا

الموجة الثانية تقترب.. إصابات بالملايين وإغلاق كامل في أوروبا ومصر تتأهب

رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات

فضيحة في سموحة.. إلقاء القبض على ثلاثة مدربين

أحمد حسن يهاجم حسام البدري بسبب استبعاد فتحي من المنتخب

بعد أزمة الفيديو المسيء .. بطل الواقعة: الأمر مدبر ومفتعل .. والطلبة: ليست المرة الأولى

صدقت تحذيرات ترامب.. كارثة خطيرة تهدد الانتخابات الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختراع السوشيال ميديا .. طريقة عمل أرجل الدجاج

أسعار ومواصفات رينو لوجان 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

لكل الستات .. إجراءات عملية التكميم البكيني للمعدة