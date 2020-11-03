مواطنو فيلادلفيا يحتشدون للقاء بايدن.. والمرشح الديمقراطي: سأكون رئيسا لكل أمريكا

أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه يمكنه تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية، وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.





وأضاف "بايدن"، في كلمة له اليوم، الثلاثاء، من فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بينسلفانيا، أنه سيكون رئيسًا لكل الولايات المتحدة، وسيتجاوز مع المواطنين أزمة كورونا فضلا عن دعم الطبقة الوسطى.





وأشار للحشد الذي تجمع في أحد شوارع المدينة، "سنصوت هذا العام أكثر من أي وقت في تاريخ الولايات المتحدة"، قائلًا إنه من المتوقع يدلي أكثر من 150 مليون شخص أصواتهم في الانتخابات.





واستقبل الحشد بايدن، بهتافات ترحيب والذين صاحوا تجاهه بـ"نحبك" و"العم جو".





وكانت زميلته المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، دعت الناخبين للإدلاء بصوتهم اليوم في الانتخابات.





وقالت هاريس في كلمة لها من ولاية ميشيجان الأمريكية، إن "بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين"، مشيرة إلى أن المرشح الديمقراطي تعلم من التاريخ الأمريكي كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق".





وأضافت هاريس أن "الخيارات واضحة أمامنا واليوم هو اليوم الذي ننتظره منذ وقت للتغيير"، داعية الناخبين للذهاب إلى التصويت بكثافة.



